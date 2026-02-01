"الحكام في مصر مدلعينك".. شوبير يفتح النار على مدرب بيراميدز

شنّ الإعلامي أحمد شوبير هجومًا حادًا على الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن التحكيم، قبل مواجهة فريقه أمام نهضة بركان في بطولات دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر راديو «أون سبورت»، إن تصريحات يورتشيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الأفريقية لم تكن في محلها، خاصة بعد ربطه بين التحكيم في الدوري المصري ومحاولات إقصائه، متسائلًا: "ده مؤتمر صحفي خاص بأفريقيا، إيه اللي دخل الدوري في الموضوع؟".

وأضاف شوبير مهاجمًا مدرب بيراميدز: "عايز أقولك إن الحكام في مصر مدلّعينك آخر دلع، لو كنت في أفريقيا أو في كأس العالم للأندية، كنت هتطرد كل نص دقيقة".

وتابع: "الدلع كان زيادة شوية، لكن لما الناس بدأت تنتبه وتتعامل معاك المعاملة الطبيعية لأي مدرب، بدأت تشوف الطرد، ولو استمريت بنفس الأسلوب، طردك هيزيد الفترة اللي جاية".

واختتم شوبير تصريحاته برسالة مباشرة، مؤكدًا ضرورة تحمّل المسؤولية عند الخطأ، قائلًا: "لازم ناخد بالنا وإحنا بنتكلم، أي حد بيغلط يطلع يقول أنا آسف ويعتذر".

وكان مدرب بيراميدز قال نصا خلال المؤتمر الصحفي أمس: "على ما يبدو هناك من لا يرغب في أن يفوز بيراميدز بببطولات العام الماضي، وبات طرد يورتشيتش هو الهدف الرئيسي لأي حكم وبمثابة تارجت للحكام، حتى وكان الاعتراض منطقياً على قرار الحكم، وما ظهر جلياً في كل المباريات الأخيرة تحديداً في الدوري".