إعلان

فنزويلا تعلن مشروع قانون للعفو عن السجناء السياسيين

كتب : مصراوي

01:48 م 01/02/2026

ديلسي رودريجيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كاراكاس(فنزويلا) - (د ب أ)

أعلنت القائمة بأعمال رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز عن مشروع قانون للعفو، يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح مئات من السجناء، من بينهم زعماء معارضة وصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان، محتجزون لأسباب سياسية.

ولطالما سعت المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة إلى هذا الإجراء. وهو أحدث تنازل قدمته رودريجيز منذ توليها السلطة في البلاد في الثالث من يناير، بعد عملية الاعتقال الجريئة للرئيس آنذاك نيكولاس مادورو في هجوم عسكري أمريكي في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، حسب صحيفة فنزويلا تايمز اليوم الأحد.

وقالت رودريجيز أمام حشد من القضاة والوزراء وكبار الضباط العسكريين وزعماء حكوميين آخرين إن الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ستتناول مشروع القانون بشكل عاجل.

وأضافت في الحدث التلفزيوني المسجل مسبقا: "ربما يساهم هذا القانون في التئام جروح المواجهة السياسية التي أججها العنف والتطرف وربما يعيد العدالة إلى بلادنا وربما يعزز التعايش بين الفنزويليين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ديلسي رودريجيز رئيس فنزويلا الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حكاية فتاة البحيرة التي صفعت خطيبها.. كيف انتهى حب 4 سنوات بمحاضر وفضائح؟
أخبار المحافظات

حكاية فتاة البحيرة التي صفعت خطيبها.. كيف انتهى حب 4 سنوات بمحاضر وفضائح؟
حبس وغرامة.. "دفاع النواب" توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية
أخبار مصر

حبس وغرامة.. "دفاع النواب" توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية
بعد إطلاقها.. ما هي خدمة المدفوعات اللاتلامسية وكيف تستفيد منها؟
أخبار البنوك

بعد إطلاقها.. ما هي خدمة المدفوعات اللاتلامسية وكيف تستفيد منها؟
"كان بيرجع مضروب ومداري جروحه بمكياج".. أم ضحية زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل
أخبار المحافظات

"كان بيرجع مضروب ومداري جروحه بمكياج".. أم ضحية زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة