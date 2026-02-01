فنزويلا تعلن مشروع قانون للعفو عن السجناء السياسيين

كاراكاس(فنزويلا) - (د ب أ)

أعلنت القائمة بأعمال رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز عن مشروع قانون للعفو، يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح مئات من السجناء، من بينهم زعماء معارضة وصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان، محتجزون لأسباب سياسية.

ولطالما سعت المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة إلى هذا الإجراء. وهو أحدث تنازل قدمته رودريجيز منذ توليها السلطة في البلاد في الثالث من يناير، بعد عملية الاعتقال الجريئة للرئيس آنذاك نيكولاس مادورو في هجوم عسكري أمريكي في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، حسب صحيفة فنزويلا تايمز اليوم الأحد.

وقالت رودريجيز أمام حشد من القضاة والوزراء وكبار الضباط العسكريين وزعماء حكوميين آخرين إن الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ستتناول مشروع القانون بشكل عاجل.

وأضافت في الحدث التلفزيوني المسجل مسبقا: "ربما يساهم هذا القانون في التئام جروح المواجهة السياسية التي أججها العنف والتطرف وربما يعيد العدالة إلى بلادنا وربما يعزز التعايش بين الفنزويليين".