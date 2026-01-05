بعد هدفه أمام تنزانيا.. إبراهيم دياز يحقق رقما تاريخيا مع المغرب

حقق النجم المغرب إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، رقمًا قياسيًا في مباراة تنزانيا، التي أٌقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل دياز هدف فوز المغرب على تنزانيا، في المباراة التي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدف دون رد، ليقود المغرب إلى ربع نهائي أمم أفريقيا.

وبهدف دياز، أصبح أول لاعب مغربي يهزّ الشباك في 4 مباريات متتالية بأمم أفريقيا.

كما واصل اللاعب تقديم إسهاماته الحاسمة، بعدما ساهم في الحصول على ركلتي جزاء لصالح منتخب المغرب منذ انطلاق النسخة الحالية من البطولة.