مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
16:00

غزل المحلة

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
16:00

سموحة

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

جميع المباريات

إعلان

بعد هدفه أمام تنزانيا.. إبراهيم دياز يحقق رقما تاريخيا مع المغرب

كتب : مصراوي

01:40 م 05/01/2026 تعديل في 01:44 م

إبراهيم دياز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق النجم المغرب إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، رقمًا قياسيًا في مباراة تنزانيا، التي أٌقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل دياز هدف فوز المغرب على تنزانيا، في المباراة التي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدف دون رد، ليقود المغرب إلى ربع نهائي أمم أفريقيا.

وبهدف دياز، أصبح أول لاعب مغربي يهزّ الشباك في 4 مباريات متتالية بأمم أفريقيا.

كما واصل اللاعب تقديم إسهاماته الحاسمة، بعدما ساهم في الحصول على ركلتي جزاء لصالح منتخب المغرب منذ انطلاق النسخة الحالية من البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم دياز المغرب مباراة تنزانيا بطولة كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإمارات تعلن مشاركتها في تمرين "درع الخليج 2026" بالسعودية
شئون عربية و دولية

الإمارات تعلن مشاركتها في تمرين "درع الخليج 2026" بالسعودية
"الشيوخ" يوافق على تعديل تشريعي بقانون ضريبة العقارات -تفاصيل
أخبار مصر

"الشيوخ" يوافق على تعديل تشريعي بقانون ضريبة العقارات -تفاصيل
أول رد فعل بعد فنزويلا.. قفزة في سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات
اقتصاد

أول رد فعل بعد فنزويلا.. قفزة في سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات
بعد سخرية بنين.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل برسالة غامضة
رياضة عربية وعالمية

بعد سخرية بنين.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل برسالة غامضة
"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في
زووم

"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس