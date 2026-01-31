أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري الأبطال

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، عن أسباب تألق منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني الأسبق حسن شحاتة والتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا في 3 نسخ متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

وخلال حوار أبو المعاطي زكي مع الإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو وشيفت"، في بودكاست "أسئلة حرجة"، أكد زكي أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة التعامل النفسي المميز من قِبل شحاتة مع اللاعبين.

وأوضح زكي: "حسن شحاتة كان مدربا موهوبا بالفطرة، وكان يتعامل مع كرة القدم من أجل المتعة وليس للضغط أو الدفاع، لذلك قدم المنتخب مستويات مميزة وكرة ممتعة تحت قيادته الفنية".

وأضاف: "في نسخة أمم أفريقيا عام 2006، لم يكن أي متابع يتوقع تتويج المنتخب باللقب، خصوصا وأن المنتخب الوطني واجه أقوى الفرق مثل كوت ديفوار بقيادة ديدييه دروجبا نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، والكاميرون بقيادة إيتو نجم برشلونة الإسباني".

واختتم زكي تصريحاته: "أهم ما كان يفكر فيه الكابتن حسن شحاتة قبل أي مباراة، هو عدم وضع أي ضغوط على اللاعبين، كان دائما يتحدث معهم ويطالبهم بالاستمتاع بالكرة على أرضية الملعب".

