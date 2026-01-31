مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 4
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 2
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

أبو المعاطي زكي يكشف كواليس تتويج منتخب مصر بالثلاثية التاريخية مع حسن شحاتة

كتب : يوسف محمد

08:25 م 31/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الإعلامي مجدي الجلاد
  • عرض 8 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
  • عرض 8 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد (3)
  • عرض 8 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد (2)
  • عرض 8 صورة
    الإعلامي والناقد الرياضي أبو المعاطي زكي (1)
  • عرض 8 صورة
    الإعلامي والناقد الرياضي أبو المعاطي زكي (4)
  • عرض 8 صورة
    الإعلامي والناقد الرياضي أبو المعاطي زكي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، عن أسباب تألق منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني الأسبق حسن شحاتة والتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا في 3 نسخ متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

وخلال حوار أبو المعاطي زكي مع الإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو وشيفت"، في بودكاست "أسئلة حرجة"، أكد زكي أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة التعامل النفسي المميز من قِبل شحاتة مع اللاعبين.

وأوضح زكي: "حسن شحاتة كان مدربا موهوبا بالفطرة، وكان يتعامل مع كرة القدم من أجل المتعة وليس للضغط أو الدفاع، لذلك قدم المنتخب مستويات مميزة وكرة ممتعة تحت قيادته الفنية".

وأضاف: "في نسخة أمم أفريقيا عام 2006، لم يكن أي متابع يتوقع تتويج المنتخب باللقب، خصوصا وأن المنتخب الوطني واجه أقوى الفرق مثل كوت ديفوار بقيادة ديدييه دروجبا نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، والكاميرون بقيادة إيتو نجم برشلونة الإسباني".

واختتم زكي تصريحاته: "أهم ما كان يفكر فيه الكابتن حسن شحاتة قبل أي مباراة، هو عدم وضع أي ضغوط على اللاعبين، كان دائما يتحدث معهم ويطالبهم بالاستمتاع بالكرة على أرضية الملعب".

أقرأ أيضًا:

"عودة السعيد".. معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الكونفدرالية

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مجدي الجلاد منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسن شحاتة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو
شئون عربية و دولية

بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو
سر "الشيخوخة الخارقة".. دراسة تكشف أسباب احتفاظ بعض كبار السن بقدرات عقلية
علوم

سر "الشيخوخة الخارقة".. دراسة تكشف أسباب احتفاظ بعض كبار السن بقدرات عقلية
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل
أخبار مصر

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل

فخور بكم.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد فوزه بكأس أفريقيا لكرة اليد
أخبار مصر

فخور بكم.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد فوزه بكأس أفريقيا لكرة اليد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة