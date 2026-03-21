

أعلن التلفزيون الإيراني، عن بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

ويأتي إعلان إطلاق موجة صاروخية جديدة في سياق تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث تشهد الساحة الإقليمية حالة من الاحتقان المتبادل بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات متبادلة واستهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية.

وشهدت الأيام الماضية تبادل تهديدات وتصريحات حادة من الجانبين، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع أوسع يشمل أطرافًا إقليمية أخرى.