كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، كواليس منع أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، من الظهور الإعلامي لمدة شهرين، بعد تصريحاته بشأن ألقاب المنتخب المصري تحت قيادة حسن شحاتة.

وقال زكي في تصريحات، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، كونسلتو وشيفت)، في بودكاست "أسئلة حرجة": "ميدو تحدث معي بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي، وقال لي هذا الحديث قلته كثيرا من قبل، فلماذا لم يتم اتخاذ هذا القرار سوى عقب الظهور معك؟".

وأضاف: "إيقاف ميدو بعد ظهوره معي في البودكاست، كان له طبيعة خاصة، لأنه قال هذه التصريحات في الوقت، الذي تلعب فيه بطولة أمم أفريقيا 2025، كذلك في وقت مرض الكابتن حسن شحاتة، بالإضافة إلى إبراز الأشقاء في المغرب هذه التصريحات، بعد تصريحات الكابتن حسام حسن خلال بطولة أمم أفريقيا وميدو يفهم هذا الأمر جيدا".

وتابع: "ميدو أخبرني أنه قال هذا الحديث كثيرا من قبل، الأمر كان يتم التعامل معه بشكل طبيعي ولا يحدث عليه أي أزمة، خلال حوار ميدو معي في البودكاست، أخبرته أنه لم يكن يوجد مثل هذه الأمور في المنتخب، ومن الطبيعي تجمع اللاعبين وقراءة القرآن قبل المباريات، ليرد علي باستعمال الزئبق الأحمر".

وواصل: "لا أعرف ما هو الزئبق الأحمر، أحد الأشخاص الذين لديهم معلومات كافية عن هذا الأمر، أخبرني أنه لا يوجد شئ يسمى الزئبق الأحمر".

وأثار أحمد حسام ميدو جدلا كبيرا، خلال ظهوره في بودكاست يقدمه الصحفي أبو المعاطي زكي، حيث قال: "بعد 2006، كان في شيخ بيتواجد في معسكر المنتخب ويطالب اللاعبين بارتداء أرقام قمصان معينة في المباريات، كانوا في المعسكر بيجيبوا حاجات "مقري عليها"".

واختتم: "قبل المباريات بيوم كان يتم سحب الأحذية اللي بنلعب بيها، واتحاد الكرة كان بيشتري زئبق أحمر بملايين بطلب من الشيخ".

