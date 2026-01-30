إعلان

تركيا تحث الولايات المتحدة على تجاهل الضغط الإسرائيلي لمهاجمة إيران

كتب : مصراوي

05:17 م 30/01/2026

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

د ب أ

حث وزير خارجية تركيا هاكان فيدان واشنطن اليوم الجمعة، على تجاهل الضغط الإسرائيلي لاتخاذ عمل عسكري ضد إيران.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في اسطنبول "نرى أن إسرائيل تحاول إقناع الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري على إيران".

وأضاف "تلك الجهود لديها القدرة على إلحاق ضرر بالغ بالاستقرار الهش بالفعل لمنطقتنا".

وتابع فيدان أن أنقرة تأمل في أن تتصرف الولايات المتحدة "بعقلانية ولا تسمح بحدوث ذلك".

وتصاعدت حدة التوترات الأخيرة بسبب حملة القمع الدموية التي شنتها إيران مؤخرا ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد. وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه للمظاهرات وقال إنه سيتخذ "إجراءات صارمة للغاية" ضد إيران إذا أعدمت المتظاهرين.

وتصاعدت الخلافات منذ ذلك الحين بشأن برامج إيران النووية والصاروخية. وكتب ترامب هذا الأسبوع على موقع تروث سوشيال إن "أسطولا ضخما يتجه نحو إيران"، مما يشير إلى أنه يمكن أن يشن هجوما "بسرعة وعنف".

