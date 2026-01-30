هل يعود عبدالله السعيد للزمالك في مواجهة المصري؟.. التفاصيل كاملة

تحوم الشكوك حول مشاركة عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في تمام التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على ستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

وكان عبدالله السعيد قد غاب عن مباريات الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة، قبل أن يعود مؤخرًا للمشاركة في التدريبات، ولكن بصورة تدريجية.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن فرص مشاركة اللاعب في اللقاء المقبل تبدو صعبة، في ظل عدم اكتمال جاهزيته الفنية بالشكل المطلوب.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، يرفض المجازفة بالدفع بأي لاعب قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة، حرصًا على سلامته، وتجنب تعرضه للإصابة مجددًا.