الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 0
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

32 26
16:30

كاب فيردي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

الجزائر

24 33
19:00

تونس

الدوري الأوروبي

بورتو

3 1
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

ليون

2 2
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

0 0
22:00

فيرينكفاروسي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

1 2
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

0 0
22:00

سيلتا فيجو

مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلي في الدوري المصري

كتب : محمد الميموني

10:33 م 29/01/2026

مودرن سبورت (9)

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره فريق الإسماعيلي اليوم الخميس ، ضمن منافسات الجولة ال16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز الهدف الأول لفريق مودرن سبورت اللاعب رشاد المتولي في الدقيقة ال 53 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز مودرن سبورت على نظيره فريق الإسماعيلي بهدف دون رد .

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز العشرين يرصد 10 نقاط.

