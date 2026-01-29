مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلي في الدوري المصري

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره فريق الإسماعيلي اليوم الخميس ، ضمن منافسات الجولة ال16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز الهدف الأول لفريق مودرن سبورت اللاعب رشاد المتولي في الدقيقة ال 53 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز مودرن سبورت على نظيره فريق الإسماعيلي بهدف دون رد .

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز العشرين يرصد 10 نقاط.