قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك توافقًا واسعًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على دعم سياسة زيادة الضغوط على إيران، مشيرًا إلى أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، أعلنت رسميًا موافقة الدول الأعضاء على إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قوائم المنظمات الإرهابية.

وأضاف "كمال"، خلال حلقة برنامج "مساء dmc" على فضائية dmc، أن كالاس وصفت القرار بأنه "خطوة حازمة" لمواجهة أنشطة الحرس الثوري، ونقلت عنها تصريحًا عبر منصة "إكس": "كيف لنظام يقضي على شعبه أن يقضي برحيله"، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية نفسها التي اتخذت هذا الموقف الحازم هي ذاتها التي تقف في صف المواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضايا مثل شراء جرينلاند أو ما يتعلق بمجلس السلام والأمن.

وتساءل أسامة كمال، عن موقف الاتحاد الأوروبي خلال سنوات الصراع في الشرق الأوسط: "أين كانوا وقت إبادة الشعب الفلسطيني؟"، موضحًا أن الموقف الدنماركي على وجه الخصوص كان سلبيًا وصامتًا، ولم يصدر عنه أي بيانات تدعم حقوق الشعب الفلسطيني أو سيادة لبنان، بينما يظهر اليوم كمدافع حازم عن حقوقه.

وتابع أن النقاش الحالي يتمحور حول حق شعب جرينلاند في تقرير مصيره، مؤكدًا أن هذا المبدأ يجب أن يسري على جميع الشعوب، قائلًا: "كاس وداير، وما أصاب الشرق الأوسط من تدخلات وهيمنة قد يصيبكم أيضًا"، في إشارة إلى ازدواجية المعايير واستخدام القوة الذي قد يطال الجميع في نهاية المطاف.

