سموحة يفوز على إنبي في الدوري المصري الممتاز

حقق فريق سموحة فوز مستحق على نظيره فريق إنبي اليوم الخميس بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز الهدف الأول لفريق سموحة اللاعب خالد الغندور في الدقيقة ال19 من عمر اللقاء ثم سجل التعادل لفريق إنبي اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

بينما سجل الهدف الثاني والفوز لفريق سموحة اللاعب سمير فكري في الدقيقة ال2+90 من عمر اللقاء.

ويذكر أن فريق سموحة يحتل المركز السابع في جدول تريب الدوري المصري الممتاز برصد 22 نقطة بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 19 نقطة.