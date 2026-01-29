مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 0
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

32 26
16:30

كاب فيردي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

الجزائر

24 33
19:00

تونس

الدوري الأوروبي

بورتو

3 1
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

ليون

2 2
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

0 0
22:00

فيرينكفاروسي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

1 2
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

0 0
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

سموحة يفوز على إنبي في الدوري المصري الممتاز

كتب : محمد الميموني

10:30 م 29/01/2026

1 انبي وسيرامكيا كيلوباترا (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق سموحة فوز مستحق على نظيره فريق إنبي اليوم الخميس بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز الهدف الأول لفريق سموحة اللاعب خالد الغندور في الدقيقة ال19 من عمر اللقاء ثم سجل التعادل لفريق إنبي اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

بينما سجل الهدف الثاني والفوز لفريق سموحة اللاعب سمير فكري في الدقيقة ال2+90 من عمر اللقاء.

ويذكر أن فريق سموحة يحتل المركز السابع في جدول تريب الدوري المصري الممتاز برصد 22 نقطة بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سموحة إنبي مباراة إنبي و سموحة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
نصائح طبية

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
بالصور.. القبض على الخادمة المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي بطلة "باب الحارة"
زووم

بالصور.. القبض على الخادمة المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي بطلة "باب الحارة"
الجيش الإيراني: سيتم الرد بشكل فوري وحاسم على أي عدوان
شئون عربية و دولية

الجيش الإيراني: سيتم الرد بشكل فوري وحاسم على أي عدوان
من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
رياضة عربية وعالمية

من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
نصائح طبية

4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة