هل تراجع الزمالك عن بيع ناصر منسي بسبب ضغط الجماهير؟

كتب : محمد خيري

10:00 ص 29/01/2026
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود حالة من التردد داخل مجلس إدارة النادي بشأن ملف بيع المهاجم ناصر منسي، خلال الفترة الحالية، في ظل ضغوط المباريات واحتياج الفريق لجهوده.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك قررت تأجيل حسم ملف رحيل ناصر منسي مؤقتًا، رغم تلقي اللاعب عدة عروض رسمية، أبرزها من النادي المصري البورسعيدي ونادي البنك الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن جماهير الزمالك أبدت اعتراضًا واضحًا على فكرة التفريط في ناصر منسي، خاصة في ظل إيقاف القيد الذي يعاني منه النادي، إلى جانب تراجع مستوى الثنائي المحترف في خط الهجوم، سيف الدين الجزيري وعدي الدباغ، خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن حالة التردد الحالية تعود أيضًا إلى عودة ناصر منسي للمشاركة بشكل أساسي في المباريات الأخيرة، ونجاحه في استعادة ثقة معتمد جمال، المدير الفني للفريق، وهو ما جعل قرار رحيله محل مراجعة داخل أروقة القلعة البيضاء.

ناصر منسي الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك

