المستشار الألماني: على أوروبا التحدث بلغة سياسة القوة

برلين- (د ب أ)

في ظل تشكل عالم جديد تحكمه القوى الكبرى، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس أوروبا إلى إظهار قدر أكبر من الثقة بالنفس على صعيد سياسة القوة.

وقال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في بيان حكومي حول السياسة الخارجية أمام البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الخميس، إن الأوروبيين لن يتمكنوا من فرض تصوراتهم، ولو جزئيا، "إلا إذا تعلمنا نحن أيضا لغة سياسة القوة. وإذا أصبحنا نحن أنفسنا قوة أوروبية".

وأكد ميرتس أن أوروبا كانت خلال العقود الماضية القوة السياسية التي أصرت على سيادة القانون باعتباره أساس العلاقات بين الدول والشعوب، وأضاف: "كل ذلك نريد الحفاظ عليه وحمايته أيضا في المستقبل".

وفي سياق النقاش الدائر حول احتمال ضم جزيرة جرينلاند القطبية الشمالية التابعة للدنمارك، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من قبل الولايات المتحدة، قال المستشار إنه كان من الممكن في الآونة الأخيرة الإحساس بشيء "من سعادة احترام الذات"، مضيفا أنه بات من الضروري الآن أن يتم البناء "على هذا الوعي الجديد بالذات الذي بدأ يتشكل لدى الأوروبيين".

وخلال التصعيد المؤقت في نزاع جرينلاند، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد مرارا مطالبته بالجزيرة، وهدد في بعض الأحيان بفرض رسوم عقابية على عدد من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين داخل الناتو، لكنه تراجع لاحقا بعدما أوضح الأوروبيون أنهم لن يقبلوا ذلك.