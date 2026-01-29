إعلان

ألمانيا تدعو أوروبا لتولي مسؤولياتها الأمنية و"تقليل الاعتماد على الآخرين"

كتب : محمود الطوخي

11:17 ص 29/01/2026

فريدريش ميرتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، إلى ضرورة تولي أوروبا مسؤولياتها الأمنية.

وقال ميترس في كلمته أمام البرلمان الألماني "البوندستاج": "يجب أن نتولى أمورنا الأمنية بأنفسنا، وهذا يتطلب تقليل الاعتماد على الآخرين والاستثمار في إمكانيات الدفاع الأوروبية".

وفي الوقت نفسه، أكد ميرتس على رغبته في الحفاظ على الناتو وتعزيزه من الداخل ومد يد التعاون للولايات المتحدة كحلفاء، مشددا على مواصلة دعم أوكرانيا ونضالها من أجل الحرية.

وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية لألمانيا، أقر ميترس بأن النمو الاقتصادي "ما زال بطيئا"، مطالبا بضرورة مضاعفة تنافسية الاقتصادات الأوروبية لسد الفجوة التنموية مع الولايات المتحدة والصين.

وأعلن انفتاح بلاده على شراكات جديدة، بما في ذلك دعم اتفاقية "ميركوسور" مع دول أمريكا اللاتينية، موضحا: "نحاول أن نعمل على تكامل السوق الداخلية الأوروبية.. لقد حانت ساعة العمل بالنسبة لأوروبا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فريدريش ميرتس ألمانيا أوروبا الاعتماد على الآخرين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ناد برتغالي يطلب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

ناد برتغالي يطلب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-1: مفاجأة لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-1: مفاجأة لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا
اقتصاد

عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا
ظاهرة فلكية تهدد استقرار هذه الأبراج على كافة الاصعدة .. إليك التفاصيل
علاقات

ظاهرة فلكية تهدد استقرار هذه الأبراج على كافة الاصعدة .. إليك التفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى قمة جديدة ببداية التعاملات