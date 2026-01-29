دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، إلى ضرورة تولي أوروبا مسؤولياتها الأمنية.

وقال ميترس في كلمته أمام البرلمان الألماني "البوندستاج": "يجب أن نتولى أمورنا الأمنية بأنفسنا، وهذا يتطلب تقليل الاعتماد على الآخرين والاستثمار في إمكانيات الدفاع الأوروبية".

وفي الوقت نفسه، أكد ميرتس على رغبته في الحفاظ على الناتو وتعزيزه من الداخل ومد يد التعاون للولايات المتحدة كحلفاء، مشددا على مواصلة دعم أوكرانيا ونضالها من أجل الحرية.

وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية لألمانيا، أقر ميترس بأن النمو الاقتصادي "ما زال بطيئا"، مطالبا بضرورة مضاعفة تنافسية الاقتصادات الأوروبية لسد الفجوة التنموية مع الولايات المتحدة والصين.

وأعلن انفتاح بلاده على شراكات جديدة، بما في ذلك دعم اتفاقية "ميركوسور" مع دول أمريكا اللاتينية، موضحا: "نحاول أن نعمل على تكامل السوق الداخلية الأوروبية.. لقد حانت ساعة العمل بالنسبة لأوروبا".