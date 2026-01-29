إعلان

المستشار الألماني يرفض انتقادات ترامب لقوات الناتو في أفغانستان

كتب : مصراوي

11:15 ص 29/01/2026

فريدريش ميرتس

برلين- (د ب أ)

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان.

وقال ميرتس خلال بيان حكومي في البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الخميس: "لن نسمح بأن يُجرى اليوم الانتقاص من هذا الانتشار الذي قمنا به أيضا لمصلحة شريكتنا في التحالف، الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن يُجرى ازدراؤه والتقليل من شأنه".

وأضاف ميرتس أن التحالفات التي نشأت وتطورت لا ينبغي تعريضها للخطر باستهتار، مؤكدا أن "التحالف عبر الأطلسي، والثقة عبر الأطلسي، لا يزالان حتى اليوم قيمة بحد ذاتهما، وبالنسبة لنا في ألمانيا بشكل خاص"، مشيرا إلى أن ذلك تجسد أيضا بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 من خلال المشاركة في مهمة حلف شمال الأطلسي "إندورينج فريدوم"، مضيفا أن ألمانيا أسهمت في توفير "مزيد من الاستقرار والأمن" في أفغانستان "على مدار سنوات عديدة".

وأشار ميرتس إلى 59 جنديا من الجيش الألماني لقوا حتفهم خلال المهمة في أفغانستان، إضافة إلى أكثر من 100 آخرين أُصيبوا، بعضهم بجروح خطيرة، وقال: "أقول لجنودنا في المهمات وفي مواقع خدمتهم: إن خدمتكم كانت ولا تزال، ذات قيمة... إنها تمثل حريتنا والسلام في العالم، والحكومة الألمانية تقف دائما إلى جانبكم".

فريدريش ميرتس ترامب قوات الناتو أفغانستان

