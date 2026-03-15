واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 110435 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.كما تم فحص 1187 سائقًا، وتبين إيجابية 37 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة المعنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 611 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما جرى فحص 144 سائقًا، وأسفر الفحص عن ثبوت إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 23 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على دراجة نارية لمخالفتها قوانين المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قضايا تهريب بالمنافذ وتنفيذ 236 حكمًا قضائيًا

وفي سياق متصل، واصل قطاع أمن المنافذ جهوده المكثفة لمكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على جميع منافذ الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين لتهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية تتعلق بتهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 38 قضية في مجال الأمن العام، إلى جانب تحرير 1973 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 236 حكمًا قضائيًا متنوعًا، كما جرى ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية على مختلف منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجريمة.

