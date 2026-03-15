رصدت وزارة الدفاع التايوانية سبع سفن حربية و26 طائرة عسكرية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

16 طائرة عسكرية تعبر الخط الفاصل

وعبرت 16 طائرة عسكرية الخط الفاصل ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية، وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا حربية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 39 مرة وسفنا 90 مرة، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

تكتيكات المنطقة الرمادية

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".