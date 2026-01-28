مباريات الأمس
بعد أنباء طلب رحيله.. أول رد فعل من محمود عواد حارس الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

09:52 م 28/01/2026
شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن طلب اللاعب محمد عواد، حارس مرمي نادي الزمالك رحيله في الفترة القادمة بعد إستبعاده من قائمة مباراة بتروجيت.

وكان مصدر قد كشف لمصراوي أن هناك حالة غضب لدى الحارس وبات منفتحًا للرحيل، بعد إستبعاده من مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم، رغم مشاركته أساسيًا في اللقاء الأخير أمام المصري البورسعيدي.

وفي أول رد فعل للحارس، قام بمشاركة صورة للمدرب معتمد جمال المدير الفني للفريق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب عواد على صورة معتمد جمال: "مدرب كبير وتستاهل كل خير".

محمد عواد

