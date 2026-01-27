"اكتئاب وتوتر".. رسالة مؤثرة من محمد عبد المنعم بعد عودته للمشاركة في التدريبات

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق الجونة، في الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي بيراميدز نظيره الجونة غدا الأربعاء 28 يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي ومحمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي، علي جبر وأسامة جلال، محمد الشيبي وكريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، حامد حمدان، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، باسكال فيري، ناصر ماهر، أحمد عاطف قطة ومصطفى زيكو

خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما ودودو الجباس

ويفتقد فريق بيراميدز في مباراة الجونة غدا لمدافعه أحمد سامي، بسبب إيقافه للحصول على 3 بطاقات صفراء، فيما يظهر في قائمة الفريق للمباراة الوافد الجديد باسكال فيري، الذي أعلن بيراميدز التعاقد معه أمس الثلاثاء.

