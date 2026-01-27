موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على وادي دجلة بالدوري

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على صحة ركلة الجزاء التي احتسبها مصطفى الشهدي في الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام وادي دجلة، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ببطولة الدوري.

ويلتقي النادي الأهلي حاليا نظيره فريق وادي دجلة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها للنادي الأهلي صحيحة بنسبة 100%، هناك مخالفة ولعب بإهمال من لاعب وادي دجلة ضد مهاجم المارد الأحمر".

وأضاف: "خطوط منطقة الجزاء يتم احتسابها كجزء داخل منطقة الجزاء، لذلك في إذا كانت قدم اللاعب على خطوط منطقة الجزاء، يتم احتسابها ركلة جزاء".

ويتقدم المارد الأحمر على حساب نظيره وادي دجلة، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة رقم 26 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما سيتوقف رصيد وادي دجلة، عند النقطة رقم 23 في المركز الرابع.

