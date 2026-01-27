مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

48 ساعة حاسمة.. تفاصيل غضب محترف الأهلي وطلبه الرحيل

كتب : مصراوي

02:13 م 27/01/2026
    جراديشار وأحمد رضا
    جراديشار يغادر مع بعثة الأهلي
    جراديشار (1)
    جراديشار (2)
    جراديشار أثناء سفر بعثة الأهلي
    جراديشار
    جراديشار (1)
    جراديشار
    جراديشار
    جراديشار 3
    جراديشار
    احتفال جراديشار بهدفه (2)
    احتفال جراديشار
    نيجيك جراديشار 1_5

كشف مصدر مطلع عن حالة غضب يعيشها جراديشار، لاعب فريق الأهلي، بسبب تأخر إدارة النادي في حسم موقفه بشكل نهائي، سواء بالاستمرار ضمن صفوف الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر أن اللاعب تم إبلاغه منذ فترة بخروجه من حسابات الأهلي في شهر يناير الجاري، وهو ما دفعه للموافقة على الرحيل والبحث عن عروض جديدة، حيث تلقى بالفعل عدة عروض من أندية أوروبية، وتحديدًا من المجر وبولندا.

وأضاف المصدر أن جراديشار لم يتلق حتى الآن قرارًا نهائيًا من إدارة الأهلي بشأن مستقبله، في ظل ارتباط ملف رحيله بحسم صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، وهو ما تسبب في حالة من الغموض حول موقفه.

وأشار إلى أن الأهلي لم ينجح حتى هذه اللحظة في إنهاء الاتفاق مع أي مهاجم أجنبي، الأمر الذي دفع أحد الأندية المجرية إلى التواصل مع اللاعب للاستفسار عن تطورات موقفه مع القلعة الحمراء.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدًا أن جراديشار طالب إدارة الأهلي بحسم مصيره خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، في انتظار الرد النهائي تمهيدًا لتنفيذ القرار المتفق عليه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جراديشار الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي صفقات الأهلي

