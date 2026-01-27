48 ساعة حاسمة.. تفاصيل غضب محترف الأهلي وطلبه الرحيل

كشف مصدر مطلع عن حالة غضب يعيشها جراديشار، لاعب فريق الأهلي، بسبب تأخر إدارة النادي في حسم موقفه بشكل نهائي، سواء بالاستمرار ضمن صفوف الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر أن اللاعب تم إبلاغه منذ فترة بخروجه من حسابات الأهلي في شهر يناير الجاري، وهو ما دفعه للموافقة على الرحيل والبحث عن عروض جديدة، حيث تلقى بالفعل عدة عروض من أندية أوروبية، وتحديدًا من المجر وبولندا.

وأضاف المصدر أن جراديشار لم يتلق حتى الآن قرارًا نهائيًا من إدارة الأهلي بشأن مستقبله، في ظل ارتباط ملف رحيله بحسم صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، وهو ما تسبب في حالة من الغموض حول موقفه.

وأشار إلى أن الأهلي لم ينجح حتى هذه اللحظة في إنهاء الاتفاق مع أي مهاجم أجنبي، الأمر الذي دفع أحد الأندية المجرية إلى التواصل مع اللاعب للاستفسار عن تطورات موقفه مع القلعة الحمراء.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدًا أن جراديشار طالب إدارة الأهلي بحسم مصيره خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، في انتظار الرد النهائي تمهيدًا لتنفيذ القرار المتفق عليه.