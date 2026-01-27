إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:10 ص 27/01/2026

أسعار الدواجن

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض متوسط سعر الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 97.58 جنيه، بتراجع 64 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 80.71 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 113.44 جنيه بحد أقصى.

