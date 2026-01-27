الدفاع الروسية: إسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.

وقال البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت خلال الليلة الماضية ما مجموعه 19 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف أن "9 طائرات مسيّرة أُسقطت فوق أراضي مقاطعة كورسك، و5 طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و3 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.