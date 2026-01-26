إعلان

أوقاف القليوبية تعزي أسر ضحايا حادث تسريب الغاز بميت عاصم- صور

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:03 م 26/01/2026
    أوقاف القليوبية تعزي أسر ضحايا حادث تسريب الغاز (2)
    أوقاف القليوبية تعزي أسر ضحايا حادث تسريب الغاز (4)
    أوقاف القليوبية تعزي أسر ضحايا حادث تسريب الغاز (1)

توجه الشيخ عبد الرحمن رضوان، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، يرافقه وفد من قيادات المديرية، وبحضور الدكتورة مروة ياسين، مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، إلى قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تسريب الغاز، الذي أسفر عن وفاة خمسة من الأبناء، وذلك بتكليف من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وخلال الزيارة، حرص وكيل وزارة الأوقاف على تقديم كلمات مؤثرة صادقة خففت من آلام الفقد، مؤكدًا أن الأبناء أمانة من الله سبحانه وتعالى وهبها ثم اصطفاهم إليه، داعيًا أسر الضحايا إلى الصبر والاحتساب، ومبتهلًا إلى الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويجعلهم في عداد الشهداء، وأن يربط على قلوب ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.

كما شاركت الدكتورة مروة ياسين في تقديم واجب العزاء، معربة عن تقديرها لما لمسته من روح الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره لدى الأسرة، رغم جسامة المصاب وألمه.

وأكدت مديرية أوقاف القليوبية أن أداء الواجب الإنساني والاجتماعي يأتي في صميم رسالتها الدعوية، ويعكس حرصها الدائم على ترسيخ قيم الرحمة والتراحم والتكافل بين أبناء الوطن الواحد.

أوقاف القليوبية أسر ضحايا حادث تسريب الغاز ميت عاصم القليوبية

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره