أوقاف القليوبية تعزي أسر ضحايا حادث تسريب الغاز بميت عاصم- صور

توجه الشيخ عبد الرحمن رضوان، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، يرافقه وفد من قيادات المديرية، وبحضور الدكتورة مروة ياسين، مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات، إلى قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تسريب الغاز، الذي أسفر عن وفاة خمسة من الأبناء، وذلك بتكليف من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وخلال الزيارة، حرص وكيل وزارة الأوقاف على تقديم كلمات مؤثرة صادقة خففت من آلام الفقد، مؤكدًا أن الأبناء أمانة من الله سبحانه وتعالى وهبها ثم اصطفاهم إليه، داعيًا أسر الضحايا إلى الصبر والاحتساب، ومبتهلًا إلى الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويجعلهم في عداد الشهداء، وأن يربط على قلوب ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.

كما شاركت الدكتورة مروة ياسين في تقديم واجب العزاء، معربة عن تقديرها لما لمسته من روح الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره لدى الأسرة، رغم جسامة المصاب وألمه.

وأكدت مديرية أوقاف القليوبية أن أداء الواجب الإنساني والاجتماعي يأتي في صميم رسالتها الدعوية، ويعكس حرصها الدائم على ترسيخ قيم الرحمة والتراحم والتكافل بين أبناء الوطن الواحد.