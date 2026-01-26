إعلان

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية

كتب : محمد أبو بكر

03:28 م 26/01/2026

هيئة الإسعاف المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

وأوضح الجهاز، أن الناجحين في الامتحان الإلكتروني مرشحون لأداء امتحان شفوي، وذلك وفقًا للضوابط والمواعيد التي سيتم إعلانها لاحقًا عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ودعا الجهاز، المتقدمين إلى متابعة الموقع بصفة مستمرة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاتم نبيل هيئة الإسعاف المصرية بوابة الوظائف الحكومية

