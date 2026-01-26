تضم 51 برنامجًا.. كل ما تريد معرفته عن جامعتي كوين مارجريت وأدنبره في مصر
كتب : عمر صبري
جامعة كوين مارجريت ارشيفية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريا بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية جديدة "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم" وتضم فرع لجامعتي كوين مارجريت، وأدنبره نابيير بمصر تضم 6 كليات و51 برنامج أكاديمي كالتالي:
1- إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي.
2- إدارة الأعمال والتمويل.
3- إدارة الأعمال وتحليلها.
4- إدارة الأعمال.
5- علم النفس.
6- التربية.
7- السينما والإعلام.
8- الصناعات الإبداعية والثقافية.
9- إدارة الضيافة الجوية.
10- التسويق الرقمي والعلاقات العامة.
11- تصميم الأزياء وصناعتها.
12- العلاج الطبيعي.
13- التغذية.
14- علوم التغذية والابتكار.
15- التأهيل الوظيفي.
16- القيادة التربوية.
17- الإدارة الدولية والقيادة.
18- الحملات الرقمية وإنشاء المحتوى.
19- صناعة السينما العالمية.
20- الإعلام والإدارة والصناعات الإبداعية.
21- التعليم الخاص والشامل.
22- الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة.
23- العلاج الطبيعي مرحلة ما قبل التأسيس.
24- ممارسة الإعلان الصحي.
25- الرعاية التلطيفية.
26- علم تصميم تجربة المستخدم والهندسة المدنية.
27- هندسة الأمن السيبراني والتحليل الجنائي.
28- الهندسة الكهربائية والإلكترونية.
29- الهندسة الميكانيكية.
30- هندسة الطاقة والبيئة.
31- هندسة البرمجيات.
32- هندسة نظم الحاسب والشبكات.
33- الوسائط الرقمية.
34- التكنولوجيا المعمارية.
35- تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية.
36- هندسة المساحة.
37- علوم الحاسب.
38- تصميم الصوتيات.
39- علوم البيانات.
40- معلوماتية الأعمال،
41- التصميم الجرافيكي.
42- التصميم الداخلي والمكاني.
43- تصميم المنتجات.
44- تصميم المستخدم.
45- تشغيل الآلة والتحكم.
46- تخطيط وهندسة النقل.
47- تكنولوجيا المعلومات التجارية.
48- الطاقة المتجددة.
49- هندسة المواد المتقدمة.
50- السياحة وتنظيم الفعاليات.
51- تصميم التفاعل.
اقرأ أيضًا:
توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة
قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها
موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة