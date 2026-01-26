إعلان

تضم 51 برنامجًا.. كل ما تريد معرفته عن جامعتي كوين مارجريت وأدنبره في مصر

كتب : عمر صبري

03:28 م 26/01/2026

جامعة كوين مارجريت ارشيفية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريا بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية جديدة "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم" وتضم فرع لجامعتي كوين مارجريت، وأدنبره نابيير بمصر تضم 6 كليات و51 برنامج أكاديمي كالتالي:

1- إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي.

2- إدارة الأعمال والتمويل.

3- إدارة الأعمال وتحليلها.

4- إدارة الأعمال.

5- علم النفس.

6- التربية.

7- السينما والإعلام.

8- الصناعات الإبداعية والثقافية.

9- إدارة الضيافة الجوية.

10- التسويق الرقمي والعلاقات العامة.

11- تصميم الأزياء وصناعتها.

12- العلاج الطبيعي.

13- التغذية.

14- علوم التغذية والابتكار.

15- التأهيل الوظيفي.

16- القيادة التربوية.

17- الإدارة الدولية والقيادة.

18- الحملات الرقمية وإنشاء المحتوى.

19- صناعة السينما العالمية.

20- الإعلام والإدارة والصناعات الإبداعية.

21- التعليم الخاص والشامل.

22- الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة.

23- العلاج الطبيعي مرحلة ما قبل التأسيس.

24- ممارسة الإعلان الصحي.

25- الرعاية التلطيفية.

26- علم تصميم تجربة المستخدم والهندسة المدنية.

27- هندسة الأمن السيبراني والتحليل الجنائي.

28- الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

29- الهندسة الميكانيكية.

30- هندسة الطاقة والبيئة.

31- هندسة البرمجيات.

32- هندسة نظم الحاسب والشبكات.

33- الوسائط الرقمية.

34- التكنولوجيا المعمارية.

35- تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية.

36- هندسة المساحة.

37- علوم الحاسب.

38- تصميم الصوتيات.

39- علوم البيانات.

40- معلوماتية الأعمال،

41- التصميم الجرافيكي.

42- التصميم الداخلي والمكاني.

43- تصميم المنتجات.

44- تصميم المستخدم.

45- تشغيل الآلة والتحكم.

46- تخطيط وهندسة النقل.

47- تكنولوجيا المعلومات التجارية.

48- الطاقة المتجددة.

49- هندسة المواد المتقدمة.

50- السياحة وتنظيم الفعاليات.

51- تصميم التفاعل.

