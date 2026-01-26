مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة جديدة في اليمن

صنعاء- (د ب أ)

أعلن مصدر حكومي يمني، اليوم الاثنين، عن مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة كفاءات جديدة تواكب متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأفاد المصدر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، باستمرار المشاورات المكثفة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور شائع محسن الزنداني، لتشكيل حكومة كفاءات جديدة، لتكون قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتستجيب لتطلعات المواطنين في استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتحسين الأداء العام.

وتوقع المسؤول الحكومي استكمال المشاورات خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن هذه المشاورات تتركز على اختيار فريق حكومي متجانس وقادر على العمل بروح المسؤولية الوطنية، وبما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية، ويضمن تمثيلًا يعكس الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز.

واعتبر أن عملية الاختيار بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتستند إلى معايير واضحة وصارمة، في مقدمتها النزاهة، والكفاءة المهنية، والخبرة العملية، والسجل الإداري النظيف، إضافة إلى الالتزام بالعمل المؤسسي، والقدرة على تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتخفيف معاناة المواطنين.

وشدد المصدر على أن "هذه المشاورات تأتي في ظل ما تحقق من إنجازات ونجاح في عملية استلام المعسكرات والمساعي الجادة لتوحيد القرار العسكري والأمني، ما يتطلب تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة، وتحمل أعباء المرحلة، والعمل بتنسيق عالٍ مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية، وبما يعزز الاستقرار، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع".

وأشاد المصدر بـ " الدعم الأخوي المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وقيادته الشرعية، والذي شكّل ركيزة أساسية في تعزيز استقرار مؤسسات الدولة، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية، انطلاقا من حرص المملكة على أداء الحكومة لمهامها بكفاءة وفاعلية، بما يخدم أمن اليمن والمنطقة".

وقبل نحو 10 أيام، قدم رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك استقالته، وعقب ذلك تم تعيين وزير الخارجية شائع الزنداني رئيسا جديدا للحكومة التي تجري حاليا مشاورات تشكيلها.