محافظ قنا يدشن مبادرة لتطوير حديقة مدينة العمال بمشاركة مجتمعية (صور)

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:30 م 26/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تطوير حديقة مدينة العمال
  • عرض 3 صورة
    حديقة مدينة العمال

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تطوير المساحات العامة والحدائق.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل المشاركة المجتمعية يُعد ركيزة أساسية في عمليات التنمية والتجميل، بما يضمن استدامة المشروعات ويعزز قيم الحفاظ على الممتلكات العامة لدى الشباب والأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، أوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، جرى إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان «تطوير حديقة مدينة العمال»، تقوم على تنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمبادرات الشبابية والمتطوعين.

وأشار رئيس مركز ومدينة قنا إلى أن أعمال التطوير تشمل صيانة شاملة للمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة منظومة الإضاءة، وتأهيل المقاعد داخل الحديقة، وذلك تحت إشراف مباشر من الفريق الفني للوحدة المحلية، لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

وأضاف أن المبادرة شهدت لفتة حضارية متميزة، تمثلت في إشراك عدد من الشباب المتطوعين والفنانين في تجميل وتلوين صناديق القمامة، وتوزيعها بشكل متناسق داخل الحديقة ومحيطها الخارجي، بهدف إضفاء طابع فني وجمالي على المرافق العامة، وتحفيز المواطنين، خاصة الأطفال، على الالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الشراكة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

وأكد أشرف أنور أن الهدف من المبادرة لا يقتصر على تطوير حديقة بعينها، بل يمتد إلى ترسيخ قيم الانتماء والولاء للمكان، مثمنًا الدور الإيجابي للشباب المتطوعين الذين أسهموا برؤيتهم الفنية في إضفاء لمسة جمالية على منطقة مدينة العمال، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير مستمرة لتشمل عددًا من الحدائق والميادين الأخرى بالمدينة، مع استمرار فتح الباب أمام جميع المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تجميل عروس الصعيد.

خالد عبد الحليم محافظ قنا حديقة مدينة العمال

