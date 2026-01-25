"تعرض للإصابة في الملعب".. مركز شباب منشية البكاري يعلن وفاة لاعبه

أعلن مركز شباب البكاري، وفاة لاعب فريق الشباب مواليد 2005 بالنادي لؤي رجب سيد، اليوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري.

وكان لؤي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام نادي الشيخ زايد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 16، ببطولة دوري الدرجة الرابعة المصري.

وعقب تعرض اللاعب للإصابة، تم نقله على الفوز إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، لكنه توفى داخل المستشفى.

ويذكر أن الراحل كان يشارك في صفوف فريق الشباب مواليد 2005 بمركز شباب منشية البكاري، إلا أنه تم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول، خلال الفترة الماضية.

