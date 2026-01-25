مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

المصري

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 3
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 3
18:30

مانشستر يونايتد

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

42 28
16:30

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

"تعرض للإصابة في الملعب".. مركز شباب منشية البكاري يعلن وفاة لاعبه

كتب - يوسف محمد:

08:03 م 25/01/2026 تعديل في 08:10 م

وفاة لاعب منشية البكاري (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مركز شباب البكاري، وفاة لاعب فريق الشباب مواليد 2005 بالنادي لؤي رجب سيد، اليوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري.

وكان لؤي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام نادي الشيخ زايد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 16، ببطولة دوري الدرجة الرابعة المصري.

وعقب تعرض اللاعب للإصابة، تم نقله على الفوز إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، لكنه توفى داخل المستشفى.

ويذكر أن الراحل كان يشارك في صفوف فريق الشباب مواليد 2005 بمركز شباب منشية البكاري، إلا أنه تم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول، خلال الفترة الماضية.

أقرأ أيضًا:

"يقترب من نصف النهائي".. منتخب مصر لكرة اليد يحقق الفوز على الجزائر في بطولة أفريقيا

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لاعب منشية البكاري وفاة لاعب مركز شباب مركز شباب البكاري اللاعب لؤي رجب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
أخبار

متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
بائع فول يتحول إلى سفاح.. كيف تخلص أب من أبنائه الأربعة في الإسكندرية؟
أخبار المحافظات

بائع فول يتحول إلى سفاح.. كيف تخلص أب من أبنائه الأربعة في الإسكندرية؟
ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
زووم

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
علاقات

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي