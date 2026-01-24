مباريات الأمس
النادي الإسماعيلي يعلن المدير الفني الجديد للفريق

كتب - يوسف محمد:

11:05 م 24/01/2026 تعديل في 11:05 م
    المدرب المصري طارق العشري
    طارق العشري
    طارق العشري
    طارق العشري 1
    طارق العشري
    طارق العشري
    طارق العشري وحسام البدري
    طارق العشري
    احتفال لاعبي الإسماعيلي
    النادي الاسماعيلي
    الإسماعيلي وإنبي (2)
    الإسماعيلي وإنبي (1)

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ويتولى العشري مهمة القيادة الفنية للدرويش، خلفا للجزائري ميلود حمدي، الذي فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي.

وجاء نص بيان النادي الإسماعيلي كالتالي: "في إطار حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على اختيار أفضل العناصر الفنية القادرة على قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المقبلة".

وأضاف: "تقرر التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الكابتن طارق العشري، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة".

واختتم: "يتقدم مجلس الإدارة بخالص التمنيات بالتوفيق للكابتن طارق العشرى وجهازه المعاون في مهمتهم الجديدة، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخ واسم النادي الإسماعيلي".

طارق العشري النادي الإسماعيلي

