مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

عودة محمد السيد بعد التجديد.. قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الكونفدرالية

كتب - نهى خورشيد

05:59 م 24/01/2026

محمد السيد لاعب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة اللاعبين المختارين لخوض مواجهة المصري، المقرر إقامتها غداً الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة الزمالك للمباراة 25 لاعباً، وجاءت موزعة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد خضري، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، السيد أسامة، أحمد مجدي، محمد إبراهيم، بارون أوشينج.

في خط الوسط:محمد شحاتة، محمد السيد، محمد حمد، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد حمدي، آدم كايد، أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

في خط الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، عدي الدباغ.


وكانت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلنت تجديد عقد محمد السيد لاعب وسط الفريق لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الكروي بنادي المصري البورسعيدي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية، بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد السيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس
أخبار مصر

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس
لو عندي زوجة مثلك لطلقتها.. مشادة بين داعية وباحثة حول تفسير آية "النشوز"
أخبار مصر

لو عندي زوجة مثلك لطلقتها.. مشادة بين داعية وباحثة حول تفسير آية "النشوز"
محمد إمام: "الكينج" محمد منير في حتة تانية.. و"نمبر وان" هو عادل إمام
زووم

محمد إمام: "الكينج" محمد منير في حتة تانية.. و"نمبر وان" هو عادل إمام
مصدر لمصراوي: منتخب النمسا يطلب مواجهة مصر وديا
رياضة عربية وعالمية

مصدر لمصراوي: منتخب النمسا يطلب مواجهة مصر وديا
"المربك".. ترامب يكشف عن السلاح "الغامض" في عملية اعتقال مادورو
شئون عربية و دولية

"المربك".. ترامب يكشف عن السلاح "الغامض" في عملية اعتقال مادورو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام