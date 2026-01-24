كشف معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة اللاعبين المختارين لخوض مواجهة المصري، المقرر إقامتها غداً الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة الزمالك للمباراة 25 لاعباً، وجاءت موزعة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد خضري، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، السيد أسامة، أحمد مجدي، محمد إبراهيم، بارون أوشينج.

في خط الوسط:محمد شحاتة، محمد السيد، محمد حمد، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد حمدي، آدم كايد، أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

في خط الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، عدي الدباغ.



وكانت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلنت تجديد عقد محمد السيد لاعب وسط الفريق لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الكروي بنادي المصري البورسعيدي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية، بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.