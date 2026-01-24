وكيل حسام عبد المجيد لمصراوي: "الزمالك لم يفاوضنا لتجديد العقد حتى الآن"

كشف إسلام شقيق ووكيل حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مستجدات مستقبل اللاعب داخل القلعة البيضاء مع اقتراب انتهاء عقده.

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، بالتالي يحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير 2027.

وقال وكيل حسام عبد المجيد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إلى هذه اللحظة لم يحدث أي جديد، والزمالك لم يتواصل معنا أول يفاوضنا لتجديد التعاقد".

واختتمم: "هناك عروض لكنها في مرحلة شفهية، ولم تدخل مرحلة الجد حتى الآن، وعندما يكون العرض رسمي سنقدمه للزمالك".

