7 لاعبين على طاولة الأهلي والزمالك لتجديد عقودهم

كتب : هند عواد

09:00 ص 24/01/2026
    ديانج
    ديانج من تدريبات الأهلي
    ديانج من مران الأهلي
    أليو ديانج يغادر مع بعثة الأهلي
    أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1)
    أحمد حمدي
    أحمد حمدي
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
    احتفال مصطفى شوبير أمام كاب فيردي (1)
    تألق مصطفى شوبير في ركلات الترجيح (1) (1)
    سجود مصطفى شوبير (1)
    أحمد عبد القادر

يوجد 7 لاعبين على طاولة الأهلي والزمالك، إذ تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي (يونيو 2026)، بينهم المالي أليو ديانج، لاعب وسط القلعة الحمراء.

ويسعى نادي فالنسيا الإسباني، لشراء المدة المتبقية من عقد أليو ديانج مع الأهلي، للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

الزمالك.. لاعبان على طاولة المفاوضات

يضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبين تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الحالي، وهما أحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي.

وكان محمد السيد، لاعب وسط الزمالك الشاب، ثالث لاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم، قبل أن يعلن الأبيض تجديد التعاقد معه.

الأهلي.. 5 لاعبين على الطاولة

تنتهي عقود خماسي الأهلي، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، مصطفى شوبير، حسين الشحات وأحمد عبد القادر، بنهاية الموسم الحالي.

