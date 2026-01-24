7 لاعبين على طاولة الأهلي والزمالك لتجديد عقودهم

أول قرار من حسام حسن وابنته بخصوص أزمة الخطوبة

يوجد 7 لاعبين على طاولة الأهلي والزمالك، إذ تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي (يونيو 2026)، بينهم المالي أليو ديانج، لاعب وسط القلعة الحمراء.

ويسعى نادي فالنسيا الإسباني، لشراء المدة المتبقية من عقد أليو ديانج مع الأهلي، للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

الزمالك.. لاعبان على طاولة المفاوضات

يضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبين تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الحالي، وهما أحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي.

وكان محمد السيد، لاعب وسط الزمالك الشاب، ثالث لاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم، قبل أن يعلن الأبيض تجديد التعاقد معه.

الأهلي.. 5 لاعبين على الطاولة

تنتهي عقود خماسي الأهلي، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، مصطفى شوبير، حسين الشحات وأحمد عبد القادر، بنهاية الموسم الحالي.