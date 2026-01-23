"مابهربش".. أول تعليق لمحمد السيد بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

لن يسبح أحد في حارته.. اتحاد الغوص يكرم يوسف عبد الملك في بطولة الجمهورية

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تجدد تعاقد محمد السيد، لاعب وسط الفرق الأول لكرة القدم، لمدة 3 مواسم ونصف.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لمحمد السيد بمقيص وهو يلتقط قميص الزمالك من على الكرسي، قبل أن يرتديه.

وقال محمد السيد في مقطع الفيديو: "مش كل اللي بيتقال حقيقة، اللي يعرفني يعرف أني مابهربش، فيه أماكن بترجعك لنفسك، الزمالك مش مجرد نادي ده بيتي، مكمل مع الفرسان مكمل مع الزمالك".

وارتبط اسم محمد السيد بالانتقال إلى الأهلي، خلال الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريح سابق خلال برنامجه الإذاعي: "محمد السيد لاعب كويس ويقدم مستوى محترم، معرفش بصراحة إذا كان الأهلي بيفاوضه، لكن جايز، اللاعب صغير ومميز، ومن الطبيعي إن الأندية تتابعه".

