مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

هل تشارك صفقات الأهلي الجديدة ضد يانج أفريكانز؟.. توروب يجيب

كتب : هند عواد

04:33 م 22/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    توروب
  • عرض 12 صورة
    ياس توروب يحضر للمباراة أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 12 صورة
    حسين الشحات وياس توروب
  • عرض 12 صورة
    أحمد عيد 9
  • عرض 12 صورة
    أحمد عيد 7
  • عرض 12 صورة
    أحمد عيد (6)
  • عرض 12 صورة
    أحمد عيد 8
  • عرض 12 صورة
    أحمد عيد 4
  • عرض 12 صورة
    أحمد عيد 5
  • عرض 12 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 12 صورة
    يوسف بلعمري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث ييس توروب، المدير الفني للأهلي، عن احتمالية مشاركة إحدى الصفقات الجديدة ضد يانج أفريكانز، في المباراة المقرر لها، في السادسة مساء غدا الجمعة، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب، في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز: "أنا أتمنى أن نحترم فكرة إن الموضوع الأساسي اللي بركز عليه هو المباراة نفسها، ليس الصفقات واللاعبين الجدد".

وأضاف: "طبعًا موضوع الانتقالات مهم لمعرفة مين انضم ومين غادر، لكن بالنسبة لمباراة غدا، هذا هو الهدف الأساسي الذي أراه".

واختتم مدرب الأهلي: "اللي أقدر أقوله إن هناك لاعبين اثنين من المنضمين الجدد موجودين في قائمة المباراة، وهذا شيء طبيعي ويجب أن نتعامل معه، خصوصًا أن اللاعبين لديهم التزامات للانضمام للمنتخبات الوطنية، وهذا شيء يجب احترامه".

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يتخطي دروجبا ويحقق إنجازا تاريخيًا بدوري الأبطال

"نهائي أو إعارة".. الزمالك يصدم سيف جعفر بهذا القرار



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ييس توروب مدرب الأهلي الجديد صفقات الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الفول والكشري للشاورما.. أسعار الأكل في معرض القاهرة الدولي للكتاب
أخبار مصر

من الفول والكشري للشاورما.. أسعار الأكل في معرض القاهرة الدولي للكتاب

"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن
زووم

"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن
شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر
اقتصاد

شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر
"حلحلة جرينلاند".. كيف تتأثر أسواق المال والذهب؟.. خبير يجيب
اقتصاد

"حلحلة جرينلاند".. كيف تتأثر أسواق المال والذهب؟.. خبير يجيب
المنصورة تشيع جنازة الأشقاء الثلاثة والأم تنهار: "كسرتوا ضهري يا حب عمري"
أخبار المحافظات

المنصورة تشيع جنازة الأشقاء الثلاثة والأم تنهار: "كسرتوا ضهري يا حب عمري"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك