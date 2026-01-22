هل تشارك صفقات الأهلي الجديدة ضد يانج أفريكانز؟.. توروب يجيب

"لم يوافق عليها أي ناد في العالم".. مدرب الأهلي ينتقد لعب مباراة كأس مصر

تحدث ييس توروب، المدير الفني للأهلي، عن احتمالية مشاركة إحدى الصفقات الجديدة ضد يانج أفريكانز، في المباراة المقرر لها، في السادسة مساء غدا الجمعة، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب، في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز: "أنا أتمنى أن نحترم فكرة إن الموضوع الأساسي اللي بركز عليه هو المباراة نفسها، ليس الصفقات واللاعبين الجدد".

وأضاف: "طبعًا موضوع الانتقالات مهم لمعرفة مين انضم ومين غادر، لكن بالنسبة لمباراة غدا، هذا هو الهدف الأساسي الذي أراه".

واختتم مدرب الأهلي: "اللي أقدر أقوله إن هناك لاعبين اثنين من المنضمين الجدد موجودين في قائمة المباراة، وهذا شيء طبيعي ويجب أن نتعامل معه، خصوصًا أن اللاعبين لديهم التزامات للانضمام للمنتخبات الوطنية، وهذا شيء يجب احترامه".

