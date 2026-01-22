عاد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، إلى الواجهة مجددًا داخل القلعة البيضاء، بعد تدخله مؤخرًا لحل أزمة المحترف المغربي محمود بنتايك، الذي انقطع عن التدريبات وأعلن فسخ عقده بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن عباس تواصل مع وكيل اللاعب وطالبه بالحضور إلى مصر من أجل تسوية مستحقاته والعودة إلى تدريبات الفريق، موضحًا أن التدخل جاء في إطار دوره الداعم للنادي في أوقات الأزمات.

دور ممدوح عباس في الصفقات

وليس هذا التدخل الأول لممدوح عباس في دعم الزمالك، فقد لعب دورًا مهمًا في إتمام العديد من الصفقات السابقة، أبرزها الثلاثي الأجنبي الحالي: عدي الدباغ وشيكو بانزا وخوان بيزيرا، حيث ساهم عباس في دفع مقدم عقودهم عند التعاقد معهم، ما ساعد النادي على ضمان إتمام الصفقات بشكل سلس.

تحمل رواتب اللاعبين

كما أن عباس معروف بدعمه المستمر للفريق عبر تحمل جزء من رواتب اللاعبين، حيث تكفل بمستحقات عدد من النجوم على مر السنين، أبرزهم محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق السابق، وأحمد سيد زيزو، الذي رحل لاحقًا للنادي الأهلي، بالإضافة إلى دعم لاعبي الفريق الحاليين مثل أحمد فتوح ومحمد عواد.

ولم يقتصر دوره على اللاعبين فقط، بل امتد أيضًا لدعم العاملين بالنادي، حيث يتكفل عباس بصرف مرتباتهم بشكل شهري، إضافة إلى تقديم منح موسمية خلال الأعياد والمناسبات الخاصة، ما يعكس حرصه الدائم على استقرار النادي إداريًا وماليًا.