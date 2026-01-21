مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس مصر

زد

0 0
14:30

المصري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

36 25
12:00

الجابون

بطولة أفريقيا لكرة اليد

رواندا

29 16
20:00

زامبيا

جميع المباريات

عمرو السولية يحصد جائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري

كتب : محمد الميموني

08:37 م 21/01/2026

عمرو السولية

حصل لاعب وسط نادي سيراميكا كليوباترا عمرو السولية على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام الاتحاد السكندري.

وتألق عمرو السولية مع فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الاتحاد السكندري التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الـ ١٥ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمرو السولية الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا اللاعب في الدقيقة ال١٦ من عمر المباراة.

ويذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٢ نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو السولية سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندري

