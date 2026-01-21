حصل لاعب وسط نادي سيراميكا كليوباترا عمرو السولية على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام الاتحاد السكندري.

وتألق عمرو السولية مع فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الاتحاد السكندري التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الـ ١٥ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمرو السولية الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا اللاعب في الدقيقة ال١٦ من عمر المباراة.

ويذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٢ نقطة.