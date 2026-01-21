مباريات الأمس
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس مصر

زد

0 0
14:30

المصري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

36 25
12:00

الجابون

بطولة أفريقيا لكرة اليد

رواندا

17 8
20:00

زامبيا

11 صورة وأول ظهور للمشجع محمد خميس في مران الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

07:21 م 21/01/2026
شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، الذي أُقيم على ستاد الكلية الحربية، تواجد محمد خميس هاشم، مشجع نادي الزمالك، في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

و أُقيم مران الزمالك اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت زيارة المشجع محمد خميس للمران، بناءً على الدعوة التي وجهها جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، للمشجع من أجل حضور المران، تكريمًا له بعدما تواجد في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصري في المباراة الأخيرة ببطولة كأس عاصمة مصر.

واستقبل جون إدوارد، المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد، مدير الكرة، ولاعبو الفريق، المشجع، ورحبوا به، كما أهدوه قميص الفريق الأول لكرة القدم، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

المشجع محمد خميس في مران الزمالك محمد خميس المشجع محمد خميس الزمالك مران الزمالك

