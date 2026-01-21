مباريات الأمس
منتخب مصر يبدأ مشواره باكتساح الجابون 36- 25 في افتتاح أمم أفريقيا لليد

كتب : محمد خيري

12:51 م 21/01/2026 تعديل في 01:50 م

منتخب مصر لكرة اليد يتعادل مع التشيك

حقق منتخب مصر لكرة اليد «رجال» فوزًا مستحقًا على نظيره الجابون، بنتيجة 36-25، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أفريقيا لكرة اليد 2025، المقامة حاليًا في رواندا.

بدأت المباراة بشكل مفاجئ، بسيطرة من جانب منتخب الجابون الذي تمكن من توسيع الفارق إلى 4 نقاط خلال أول 10 دقائق، قبل أن ينتفض لاعبو المنتخب المصري ويعادلو النتيجة عند 7-7 في الدقيقة 12.

وبدأ رجال المدرب الإسباني خافيير باسكوال في فرض سيطرتهم على مجريات اللعب، حيث سجلوا الهدف الثامن، ورغم محاولات الجابون للتعادل عند 10-10 في الدقيقة 19، نجح الفراعنة في إنهاء الشوط الأول متقدمين بفارق 5 أهداف، بنتيجة 19-14.

وفي الشوط الثاني، توسع الفارق سريعًا لصالح المنتخب المصري، حيث وصلت النتيجة إلى 22-15 خلال أول 7 دقائق، رغم تألق حارس الجابون ديبا الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويستعد منتخب مصر لمواصلة مشواره في البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا. وسيواجه الفراعنة منتخب أنجولا في الثالثة عصر غدٍ الخميس، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم السبت المقبل في الواحدة ظهرًا.

