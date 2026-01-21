18 لاعبًا مقابل مليون و806 آلاف يورو.. صفقات متبادلة بين الأهلي وسيراميكا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، عودة اللاعبين الدوليين إلى التدريبات الجماعية بداية من اليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني قد منح الخماسي الدولي: محمد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، ومحمد شحاتة، راحة لمدة يومين، عقب عودتهم إلى القاهرة مساء الأحد الماضي، بعد المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت في المغرب.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري، المقرر إقامتها يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.