مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

19 14
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

جميع المباريات

إعلان

بعد قرار معتمد.. عودة الدوليين لتدريبات الزمالك بعد انتهاء مشوار أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

11:19 ص 21/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الونش من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 11 صورة
    الجزيري وعبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 11 صورة
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 11 صورة
    أحمد شريف من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 11 صورة
    عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 11 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أيمن الرمادي من تدريبات الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، عودة اللاعبين الدوليين إلى التدريبات الجماعية بداية من اليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني قد منح الخماسي الدولي: محمد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، ومحمد شحاتة، راحة لمدة يومين، عقب عودتهم إلى القاهرة مساء الأحد الماضي، بعد المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت في المغرب.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري، المقرر إقامتها يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك تدريبات الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
اقتصاد

للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
18 لاعبًا مقابل مليون و806 آلاف يورو.. صفقات متبادلة بين الأهلي وسيراميكا
رياضة محلية

18 لاعبًا مقابل مليون و806 آلاف يورو.. صفقات متبادلة بين الأهلي وسيراميكا
دفاع هيفاء: النيابة تتبع مئات الروابط لتحديد ناشري فيديوهات مفبركة بالـAI
حوادث وقضايا

دفاع هيفاء: النيابة تتبع مئات الروابط لتحديد ناشري فيديوهات مفبركة بالـAI
مدبولي يفتتح الدورة السابعة والخمسين لمعرض الكتاب
أخبار مصر

مدبولي يفتتح الدورة السابعة والخمسين لمعرض الكتاب
ماذا يحدث في سوريا؟.. آخر تطورات المشهد بين تصعيد الجيش ومماطلة قسد.. بماذا
مصراوى TV

ماذا يحدث في سوريا؟.. آخر تطورات المشهد بين تصعيد الجيش ومماطلة قسد.. بماذا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تسجيل مستويات تاريخية ببداية التعاملات