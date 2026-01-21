مباريات الأمس
"مش هتصالح معاه".. البنا يصدم ميدو ويعلن لجوءه للقضاء مجددًا

كتب : محمد خيري

10:45 ص 21/01/2026
أكد محمود البنا، الحكم الدولي السابق، استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحمد حسام «ميدو»، رافضًا بشكل قاطع فكرة الصلح، بعد الأزمة التي نشبت بين الطرفين مؤخرًا.

وقال البنا، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»، إن المحكمة الابتدائية قضت بحبس ميدو شهرًا، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتغريمه 20 ألف جنيه، مؤكدًا أن الحكم لم يتضمن براءته.

وأوضح الحكم الدولي السابق أن عددًا من الوسطاء، من بينهم سيف زاهر وأبو المعاطي زكي، حاولوا إنهاء الأزمة وديًا، إلا أنه رفض جميع محاولات الصلح، مبررًا ذلك بتعرضه للسخرية والطعن في ذمته، على حد تعبيره، قبل أن يؤكد ميدو لاحقًا أنه لم يكن يقصد الإساءة.

وأشار البنا إلى أن ميدو سبق وهاجم عددًا من الحكام، من بينهم محمد معروف ومحمد صباحي، اللذين فضّلا عدم الرد والتركيز داخل الملعب، مؤكدًا أن هناك درجة تقاضٍ أخرى سيخوضها، مع عزمه رفع دعوى للمطالبة بالتعويض المدني.

واختتم البنا تصريحاته بالكشف عن تلقيه عروضًا للعمل في مجال التحكيم بعدد من الدول العربية، من بينها عرض لتولي رئاسة لجنة الحكام بإحدى الاتحادات، مؤكدًا استعداده للعودة إلى التحكيم مجددًا حال عودته للقائمة الدولية واسترداد كامل حقوقه.

