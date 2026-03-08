أعلن حزب الله، فجر الأحد، استهداف تجمع لآليات الجيش الإسرائيلي بصليات صاروخية عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا في جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان فجر الأحد، إن الهجوم جاء ردًا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأوضح أن مقاتلي الحزب استهدفوا عند الساعة 03:25 فجرًا تجمعًا لآليات الجيش الإسرائيلي في مرتفع القبع، عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا، وذلك بصليات صاروخية.