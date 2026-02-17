مباريات الأمس
"النية مبيتة".. شبانة يصدم جماهير الأهلي بشأن قرار كاف المرتقب

كتب : محمد خيري

12:44 م 17/02/2026
أثار الإعلامي محمد شبانة حالة من الجدل بين جماهير الأهلي، بعدما علّق على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المرتقب بشأن أحداث مباراة الفريق أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال شبانة، خلال تصريحات ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة CBC، إن سرعة صدور بيان كاف عقب اللقاء، ثم بيان الأهلي، تثير علامات استفهام، مضيفًا أن الأمر يجعله يشك في وجود نية مبيّتة لتوقيع عقوبات على النادي.

وأكد أن الأهلي وفقًا للوائح لا يستحق عقوبة الحرمان من اللعب دون جمهور، مشددًا على أنه في حال وجود عقوبة فيجب أن تكون مالية فقط، مع رفض أي تجاوزات صدرت من بعض الجماهير.

وأشار شبانة إلى أن جماهير الجيش الملكي قامت في المغرب بتصرفات أكبر خلال مواجهة الأهلي، وحدثت على حد وصفه تجاوزات واضحة، معتبرًا أن المعايير يجب أن تكون موحدة.

وعلى الصعيد الفني، أوضح أن المكسب الوحيد للأهلي في المباراة كان الظهور المميز للاعب محمد علي بن رمضان، معربًا في ختام تصريحاته عن أمله في أن تسفر القرعة عن مواجهة أمام فريق ماميلودي صنداونز، متوقعًا حدوث ذلك، ومتمنيًا أن يحقق الأهلي الفوز من أجل غلق هذا الملف وعدم تحوله إلى "عقدة" مستقبلية.

الأهلي شبانة محمد شبانة أخبار الأهلي الأهلي والجيش الملكي نهضة بركان

