قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده في نيودلهي، الجمعة، إن السفينة الحربية التي أغرقتها الولايات المتحدة في المحيط الهندي كانت "غير مسلّحة" و"لا تحمل أي حمولة"، مضيفاً أنها "شاركت في مناورة بحرية دولية بدعوة من أصدقائنا في الهند، كان وجودها بروتوكولياً".

وتابع قائلاً: "لقد فقد العديد من البحارة الإيرانيين الشباب الذين شاركوا في هذه المناورات حياتهم، ولا يمكن أن يمرّ هذا الفعل من دون عقاب لمن قام به".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصف الهجوم بأنه "جريمة فظيعة" ستندم عليها الولايات المتحدة "ندماً شديداً".

وكانت السفينة الإيرانية إيريس دينا، في طريقها للعودة يوم الأربعاء، بعد مشاركتها في تدريبات بحرية استضافتها الهند، عندما تعرضت لهجوم أمريكي في تصعيد للصراع المتسع في الشرق الأوسط.

وكانت هذه المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تصيب فيها طوربيد أطلق من غواصة تابعة للبحرية الأمريكية سفينة في قتال.

ويتم علاج 32 ناجياً من الإصابات الخطيرة في مستشفى بمدينة غالي، بينما استمر البحث أمس عن عشرات الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين في حين قتل نحو 80 إيرانيا في الحادث.