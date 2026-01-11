مباريات الأمس
"فرنسي وبيزيرا".. مفاجآت من معتمد جمال في تشكيل الزمالك أمام زد

كتب : محمد خيري

04:00 م 11/01/2026 تعديل في 04:12 م

فريق الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زد المقرر لها في الخامسة مساء اليوم على ستاد السلام في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط: يوسف وائل "فرنسي" - سيف جعفر –آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد مجدي وعلي عبد المجيد ومحمد إبراهيم ومحمود عصام الحصري ومحمد حمد وعمار ياسر وشيكو بانزا وعدي الدباغ.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك تشكيل الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

