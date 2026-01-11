مباريات الأمس
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

11:12 ص 11/01/2026
نجح منتخب مصر، في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في المباراة التي أُقيمت على ملعب أدرار بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وضرب الفراعنة موعدًا قويًا مع منتخب السنغال في مواجهة مرتقبة بنصف نهائي البطولة، في صدام يُعد من أبرز مباريات المسابقة نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما القاري.

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء المقبل على ملعب طنجة، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً.

إنجاز تاريخي لمنتخب مصر

ونجح منتخب مصر في إقصاء منتخب كوت ديفوار، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، ليواصل مشواره بثبات نحو اللقب القاري.

ويُعد هذا التأهل هو السابع عشر في تاريخ مشاركات منتخب مصر بدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم منتخب نيجيريا، كأكثر المنتخبات وصولًا إلى هذا الدور.

قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر والسنغال

أعلنت القناة المغربية الأرضية نقل مباراة مصر والسنغال مجانًا، حيث سيتم بث اللقاء بدون تشفير، ما يتيح للجماهير داخل المغرب وبعض مناطق شمال إفريقيا متابعة المواجهة المرتقبة.

تردد القناة المغربية الأرضية على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12160

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

