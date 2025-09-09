كتب - يوسف محمد:

اقترب منتخب مصر من التأهل إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، بعد تعادله مع منتخب بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "4 أغسطس" ببوركينا، ليقترب المنتخب خطوة أكبر من التأهل للمونديال.

ودخل منتخب مصر اللقاء، وهدفه الثلاث نقاط لضمان الصعود رسميا إلى كأس العالم، إلا أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، تلقى ضربة موجعة، مع بداية المباراة، بعد إصابة نجم المنتخب الوطني عمر مرموش.

وتعرض مرموش للإصابة في دقائق المباراة الأولى، بعد تدخل قوي من لاعب منتخب بوركينا فاسو عليه، مما اضطر حسام حسن إلى استبداله وإشراك بدلا منه أسامة فيصل في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، نجح أحمد سيد زيزو في إنقاذ مرمى المنتخب المصري من تلقي هدف محقق، بعدما منع لاعب المنتخب البوركيني من تسديدة الكرة داخل منطقة الجزاء، كان بإمكانها أن تغيير النتيجة.

وظهر محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، في حالة سعادة عارمة عقب نهاية اللقاء رفقة لاعبي المنتخب، بعد التعادل واقتراب التأهل للمونديال.

ودخل مدير المنتخب إبراهيم حسن، في نوبة بكاء قوية عقب نهاية المباراة، تعبيرا عن سعادته بالتعادل واقتراب التأهل إلى كأس العالم 2026.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة سام حسن، على التقاط صورة جماعية معا داخل أرضية الملعب بعلم مصر، عقب نهاية المباراة مباشرة.

