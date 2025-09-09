مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر موسم 2026/2025

كتبه: محمد عبد السلام

أعلنت رابطة الأندية المصرية، اليوم الإثنين، عن جدول مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا أندية سيراميكا كليوباترا، وفاركو، وطلائع الجيش، وإنبي، وغزل المحلة، والمقاولون العرب.

تقام بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 21 فريقًا، يتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 7 فرق.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.

وجاء جدول مباريات الأهلي في البطولة على النحو التالي:

الأهلي ضد إنبي - الخميس 11 ديسمبر - 8:00 مساء

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - الجمعة 19 ديسمبر - 8:00 مساء

غزل المحلة ضد الأهلي - الثلاثاء 23 ديسمبر - 8:00 مساء

الأهلي ضد المقاولون العرب - الثلاثاء 30 ديسمبر - 8:00 مساء

فاركو ضد الأهلي - السبت 10 يناير - 8:00 مساء

الأهلي ضد طلائع الجيش - الخميس 15 يناير - 5:00 مساء





