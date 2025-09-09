محمد عنتر ينشر صور مع زوجته بعد ارتدائها الحجاب

شارك نجم المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق محمد عنتر رفقة زوجته دنيا الحلو بعد قرارها بارتداء الحجاب.

وكانت دنيا الحلو قد نشرت صورًا لها بعد ارتداء الحجاب عبر حسابها بمنصة انستجرام وذيلتها تعليق:" حاسة إني وشي نور وقلبي ارتاح بجملت الأخبار الحلوة اللي شوفتها من بنات ربنا هداها بالحجاب أنا كمان ربنا هداني بالحجاب".

وأتمت منشورها:" خطوة فضلت أفكر فيها سنتين مكنتش فيهم مرتاحة أبدًا و حاسة إني ناقصني حاجة مهمه تريح قلبي و الحمد لله والشكر لله علي هدايته لي أدعو الله أن يديمها نعمة أدعوه أن يثبتني ويجعل حجابي ستر ورفعه لي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وثبتني على حجابي ورضاك".

عنتر صاحب الـ 32 عامًا شارك خلال الموسم الجاري من الدوري بـ 5 مباريات ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال 225 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

ثنائي الدوري المصري.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع لمواجهة مصر

مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم



