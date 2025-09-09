مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

محمد عنتر ينشر صور مع زوجته بعد ارتدائها الحجاب

02:24 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    محمد عنتر وزوجته دنيا الحلو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك نجم المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق محمد عنتر رفقة زوجته دنيا الحلو بعد قرارها بارتداء الحجاب.

وكانت دنيا الحلو قد نشرت صورًا لها بعد ارتداء الحجاب عبر حسابها بمنصة انستجرام وذيلتها تعليق:" حاسة إني وشي نور وقلبي ارتاح بجملت الأخبار الحلوة اللي شوفتها من بنات ربنا هداها بالحجاب أنا كمان ربنا هداني بالحجاب".

وأتمت منشورها:" خطوة فضلت أفكر فيها سنتين مكنتش فيهم مرتاحة أبدًا و حاسة إني ناقصني حاجة مهمه تريح قلبي و الحمد لله والشكر لله علي هدايته لي أدعو الله أن يديمها نعمة أدعوه أن يثبتني ويجعل حجابي ستر ورفعه لي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وثبتني على حجابي ورضاك".

عنتر صاحب الـ 32 عامًا شارك خلال الموسم الجاري من الدوري بـ 5 مباريات ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال 225 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:
ثنائي الدوري المصري.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع لمواجهة مصر

مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عنتر وزوجته دنيا الحلو محمد عنتر دنيا الحلو حجاب دنيا الحلو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم