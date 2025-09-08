مباريات الأمس
هل يوافق جون إدوارد؟.. الغندور يكشف اقتراح جديد من مجلس الزمالك

01:57 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

جون إدوارد

background

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادى الزمالك يدرس تكوين لجنة لكرة القدم، يترأسها أحد نجوم القلعة البيضاء التاريخيين لمعاونة جون إدوارد في ملف قطاع كرة القدم، ليكون دورها استشارياً مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ويتزعم هذا الاقتراح أحد أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، ويرغب بشدة فى تكوين هذه اللجنة لتشارك جون الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم".

واختتم : "حتى ألان لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على تكوين لجنة الكرة فى نادى الزمالك، ولكن الأمر مطروح خلال الفترة الحالية ولم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي انتظارا لموقف جون إدوارد".

وكان الفريق الأول لنادي الزمالك تعادل مع نظيره النجوم بهدف لكل فريق، في المباراة الودية، التي أقيمت بين الفريقين على ستاد الكلية الحربية مساء أمس الأحد، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

